Kater ausgesetzt – Halter vor Gericht

Schwarzenbek (dpa/lno) –

Ein 33 Jahre alter Mann, der seinen Kater im Januar 2024 an einer Böschung in Lauenburg entsorgt haben soll, muss sich am kommenden Montag am Amtsgericht Schwarzenbek verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor. Der 33-Jährige soll das Tier den Angaben zufolge in einem verschlossenen Rucksack am Straßenrand ausgesetzt haben. Eine Passantin habe den Rucksack jedoch entdeckt, so dass der stark unterkühlte Kater die Tat überlebt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.