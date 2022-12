Kassenärztliche Vereinigung eröffnet Kindernotfallpraxis

Hamburg (dpa/lno) –

Zur Linderung der Probleme bei der medizinischen Versorgung von Kindern eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) am kommenden Montag in Altona eine zusätzliche Notdienstpraxis. «Angesichts der derzeitigen Infektwelle, von der vor allem viele Kinder betroffen sind, erweitern wir unser pädiatrisches Notdienstangebot», erklärte der KVH-Vorstandsvorsitzende John Afful am Freitag. Die Praxis werde in den Räumlichkeiten der Notfallpraxis Altona in der Stresemannstraße 54 untergebracht, sei Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet und soll die stark frequentierten Kinderarztpraxen und kinderärztlichen Notfalleinrichtungen entlasten.

Afful betonte, das Angebot sei für jene Patientinnen und Patienten gedacht, die mit ihrer Erkrankung normalerweise eine Arztpraxis aufsuchen würden. «Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen bitte immer gleich die 112 rufen.» Außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten stünden auch die Notfalleinrichtungen im Altonaer Kinderkrankenhaus, in der Asklepios Klinik Nord-Heidberg, in der Helios Mariahilf Klinik und im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift zur Verfügung.