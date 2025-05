Kasse: Deutlich mehr Herz-Kreislauf-Medikamente verordnet

Hannover (dpa/lni) –

Erwerbstätige Menschen in Niedersachsen haben nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse 2024 so viele Herz-Kreislauf-Medikamente verschrieben bekommen wie nie. So habe im vergangenen Jahr jeder erwerbstätige TK-Versicherte durchschnittlich 118 Tagesdosen erhalten – bundesweit seien es 108 gewesen, teilte die Kasse mit. Zu Beginn der Auswertungen im Jahr 2000 waren es dagegen noch 46 Tagesdosen in Niedersachsen, bundesweit waren es 49.

Die Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien vielschichtig, sagte Sabrina Jacob, die kommissarische Leiterin der niedersächsischen Landesvertretung der Kasse. «Ein gesunder Lebensstil, wie viel Bewegung, Stressreduktion und eine gesunde Ernährung können allerdings gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.»

Laut Krankenkasse gilt Bluthochdruck, woran nicht nur ältere Menschen erkranken, als eine Ursache für die Verschreibungen. Die sogenannte arterielle Hypertonie betrifft demnach fast ein Drittel der Menschen in Deutschland.

Der Untersuchung zufolge erhielten Männer in Niedersachsen im vergangenen Jahr durchschnittlich 150 Tagesdosen – und bekamen damit fast doppelt so viele Herzmedikamente verschrieben wie Frauen (82 Tagesdosen).

Zu den Medikamenten zählen Blutdruck- oder Cholesterinsenker. Für die Auswertung zog die Krankenkasse landesweit rund 460.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Versicherte sowie Empfänger von Arbeitslosengeld heran.