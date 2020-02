Karlsruher SC immer tiefer im Abstiegskampf

Fußballspieler des Karlsruher SC beim Spiel gegen Holstein Kiel. Foto: Tom Weller/dpa

Karlsruhe (dpa) – Der Karlsruher SC gerät in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die sportliche Krise. Nach einer erneut schwachen Leistung verloren die Badener am Samstag mit 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel und kassierten damit die vierte Niederlage in Serie. Fabian Reese (26. Minute) und Finn Porath (31.) sorgten vor 12 403 Zuschauern im Wildparkstadion für den verdienten Sieg der Gäste, die damit ihren Mittelfeldplatz in der Tabelle festigten. Beim KSC sah Verteidiger Damian Roßbach (90.+2) für eine Tätlichkeit in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.

Bei den Karlsruhern nimmt nach dem nächsten ernüchternden Auftritt auch der Druck auf Trainer Alois Schwartz zu. Der KSC rutschte vorerst auf den drittletzten Platz ab. Die Badener könnten am Sonntag auch noch auf den vorletzten Rang zurückfallen, falls der 1. FC Nürnberg gegen den SV Sandhausen gewinnt.

Dass die Karlsruher mitten im Abstiegskampf stecken, war ihnen bei fast jeder Aktion anzumerken. Es brachte auch nichts Zählbares, dass Schwartz ab der 41. Minute auf die Offensive setzte und noch vor der Pause die Stürmer Anton Fink und Marco Djuricin für den schwachen Marco Thiede sowie für Daniel Gordon brachte.

