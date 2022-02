Siegesserie von Kiel beendet: Heimniederlage gegen KSC

Kiel (dpa/lno) – Die Siegesserie von Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga hat am Samstag ein Ende gefunden. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag vor 7953 Zuschauern im heimischen Holstein-Stadion dem Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Zuvor hatten die Schleswig-Holsteiner drei Spiele in Serie gewonnen. «Fußball ist ein Ergebnissport. Der KSC hat zwei Tore gemacht und daher gewonnen», sagte Rapp. Die Kieler fallen durch die Niederlage auf den elften Tabellenplatz zurück. Daniel O’Shaughnessy (17.) und Fabian Schleusener (68.) erzielten die Tore für die Gäste.

«Unterm Strich eine verdiente Niederlage, weil wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben», sagte Geschäftsführer Uwe Stöver. «Wir waren fahrig und ungenau und hatten nicht die Lösungen, die wir in den letzten Wochen hatten.»

Dabei war es gut losgegangen für die KSV. Holstein-Mittelfeldspieler Julian Korb hatte mit dem ersten Angriff in der ersten Spielminute eine Chance, verfehlte das Tor allerdings. Bis zur Führung der Gäste dauerte es aber nicht lange. In der 17. Minute wuchtete O’Shaughnessy den Ball mit einen perfekten Distanzschuss aus etwa 25 Metern in die Maschen des Kieler Kastens. «Wir haben ein bisschen gebraucht, um in das Spiel zu finden, waren dann spieldominant. Der KSC macht dann mit einem Sonntagsschuss das 1:0», erklärte Rapp die Anfangsphase.

Es blieb ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Acht Minuten nach dem Gegentreffer hatte Benedikt Pichler den Ausgleich auf dem Fuß, als nach einer Flanke von Fabian Reese im Strafraum bedient wurde, den Ball allerdings nicht auf das Tor lenken konnte. Die größte Chance vergab jedoch Fin Bartels, der nach 39 Minuten unbedrängt auf das gegnerische Tor zustürmte und an KSC-Torwart Marius Gersbeck scheiterte.

Holstein Kiel war in der 2. Halbzeit die aktivere Mannschaft, musste aber bei einem der seltenen Angriffe vom KSC in der 68. Minute das zweite Gegentor hinnehmen, weil die Abwehr den Ball im eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle bringen konnte. «Das war der Knackpunkt. Es wäre die bessere Entscheidung gewesen, den Ball einfach wegzuhauen», kritisierte Rapp.

Der Holstein-Trainer wechselte im Verlaufe der zweiten Halbzeit mit Kwasi Okyere Wriedt und Jann-Fiete Arp zwei weitere Stürmer ein. Doch die Offensive konnte davon kaum profitieren. Gegen die leidenschaftlich verteidigenden Karlsruher kamen die Gastgeber kaum zu echten Torchancen. «Die Kieler hatten das Momentum in den letzten Wochen immer auf ihrer Seite. Heute war das Momentum bei uns», lautete das Fazit vom Karlsruhe-Trainer Christian Eichner.

