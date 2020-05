Karlsruhe entscheidet über Neonazi-Aufmarsch in Hamburg

Ein rotes Richterbarret liegt auf einem Tisch. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach der Bestätigung des Verbots eines Neonazi-Aufmarsches in Hamburg-Harburg durch das Oberverwaltungsgericht liegt die Entscheidung nun in Karlsruhe. Der Anmelder der Versammlung, der frühere Vorsitzende der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei Die Rechte, Christian Worch, habe sich mit einem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht gewandt, um doch noch am 1. Mai auf die Straße gehen zu können, sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Freitag. Eine Entscheidung werde am Mittag erwartet.

Die Polizei war schon am Vormittag mit starken Kräften am Harburger Bahnhof im Einsatz, wo die Kundgebung der Rechtsextremisten stattfinden sollte. Auch Wasserwerfer standen bereit. Zahlreiche Gegenkundgebungen sind angekündigt. «Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet», sagte Theodoridou. Der Infektionsschutz stehe dabei im Mittelpunkt. «Wir setzen ganz stark auf Kommunikation.» Es müsse verhindert werden, dass sich Menschen mit dem neuartigen Coronavirus anstecken. «Was wir natürlich nicht wollen ist, dass es zu krawalligen Kontakten kommt.»

Das OVG hatte das von der Stadt ausgesprochene Verbot der Versammlung am Donnerstagabend bestätigt, weil der Veranstalter nicht glaubhaft gemacht habe, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die wegen der Corona-Pandemie geltenden Infektionsschutzmaßnahmen vorliegen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Vor allem, «weil die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer die bisher in Aussicht gestellte Höchstzahl deutlich übersteigen dürfte».

Angemeldet waren 25 Teilnehmer. Auch das Verbot einer ebenfalls in Harburg geplanten Demonstration von Linken wurde vom OVG bestätigt.