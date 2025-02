Karl-May-Spiele mit Kirchberger und Fulton-Smith

Sonja Kirchberger wird in dem Stück «Halbblut» in Bad Segeberg zu sehen sein. Clara Margais/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Zwei Film- und Fernsehstars ziehen in diesem Sommer als Gangsterpaar in den Wilden Westen von Bad Segeberg. Francis Fulton-Smith und Sonja Kirchberger werden als eiskalte und machtgierigen Eheleute Donna und Charles Leveret für Spannung und Action bei den Karl-May-Spielen sorgen, wie die Veranstalter mitteilten.

Im Stück «Halbblut» sabotieren sie nicht nur den Eisenbahnbau im Amerika des 19. Jahrhunderts, sondern heizen auch einen blutigen Konflikt mit den Comanchen an.

Sonja Kirchberger ist Kinobesuchern und Fernsehzuschauern aus dem Film «Die Venusfalle» oder dem Mehrteiler «Der König von St. Pauli» bekannt. Aktuell spielt die 60-Jährige in der Serie «Die Bergretter» mit.

Auch Fulton-Smith gehöre zu den profiliertesten Schauspielern in Deutschland mit mehr als 150 Rollen in Kinofilmen und Fernsehproduktionen, so die Veranstalter. Unter anderem war er im politischen Drama «Die Spiegel-Affäre» und der Fernsehserie «Familie Dr. Kleist» zu sehen. Viele Zuschauer kennen den 58-Jährigen auch aus Verfilmungen der Rosamunde-Pilcher-Geschichten.

Die Proben unter Leitung von Regisseur Nicolas König für «Halbblut» beginnen am 26. Mai. Premiere ist am 28. Juni. Die Vorstellungen laufen bis zum 7.

September donnerstags bis samstags ab 15 Uhr und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Die Kalkbergarena fasst bis zu 7.700 Zuschauer. Im vorigen Jahr endete die Saison («Winnetou II – Ribanna und Old Firehand») den Angaben zufolge mit dem Rekord von mehr als 445.000 Besuchern.

In diesem Jahr spielt Alexander Klaws zum fünften Mal die Hauptrolle des Winnetou. Weiteren Schauspieler werden im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben, wie es weiter hieß.