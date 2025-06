Karl-May-Spiele in Bad Segeberg stehen in den Startlöchern

In einer Woche ist es so weit: Das Stück «Halbblut» feiert Premiere am Kalkberg in Bad Segeberg und die Karl-May-Spiele gehen in ihre 72. Saison. David Hammersen/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Eine Eisenbahn fährt durchs Bühnenbild, Reiter führen auf galoppierenden Pferden Kunststücke auf und ein herrlich böser Gangsterboss plant Fieses: Eine Woche vor der Premiere des Stücks «Halbblut» in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg sind mehrere Szenen der Karl-May-Spiele offiziell vorgestellt worden. Seit dreieinhalb Wochen probt das Team bereits.

Südstaaten-Flair im Wilden Westen

«Wir haben das Stück in den vergangenen 17 Jahren erst viermal auf die Bühne gebracht», sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. Neu sei in dieser 72. Saison allerdings, dass die Bühnenbildner dafür den Charme der amerikanischen Südstaaten an den Kalkberg geholt haben. «Wir haben eine prächtige weiße Villa mit Balkon und Veranda im Stil von „Fackeln im Sturm“ und „Vom Winde verweht“.»

Das neue Stück verspricht auch ein Wiedersehen von Old Shatterhand und Winnetou, die in der vergangenen Saison keinen gemeinsamen Auftritt hatten. In mittlerweile gewohnter Manier schlüpft Alexander Klaws wieder in die Rolle von Winnetou, er ist zum fünften Mal dabei. An seiner Seite reitet wieder Bastian Semm als Old Shatterhand.

Das Promi-Ensemble wird komplettiert von Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith. Beide spielen – besonders schön böse – das glamouröse Gangsterpärchen Charles und Donna Leveret.

Produktion kostet mehrere Millionen Euro – und bringt viel Gewinn

Die neue Produktion kostet Ute Thienel zufolge 6,5 Millionen Euro. Kosten, die bereits wieder eingespielt sind, wenn gut 200.000 zahlende Gäste da waren. Die Karl-May-Spiele sind etwa 76 Prozent in städtischer Hand, der Rest gehört mehreren Privatinvestoren. Etwa 25 Prozent der Gewinne bleiben am Kalkberg, der Rest fließt in die Stadtkasse, wie Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen der Deutschen Presse-Agentur sagte. 2024 waren das rund 2,3 Millionen Euro. Das Geld fließe größtenteils in die touristische Aufwertung der Stadt.

In den vergangenen Monaten wurde am Kalkberg viel investiert: So wurden die großen Bühnenscheinwerfer durch LED-Scheinwerfer ersetzt und der 80 Meter lange Reitweg wurde für fast 250.000 Euro abgerissen und erneuert.

Seit 1952 wird durch den Kalkberg geritten

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben 1952 zum ersten Mal ein Stück nach der Vorlage der Bücher des Schriftstellers Karl May auf die Freilichtbühne gebracht. Die Vorführungen sind seit Jahrzehnten bei Touristen und Familien beliebt.

Im vergangenen Jahr kamen so viele Besucherinnen und Besucher wie nie zuvor: 445.000 Menschen schauten das Stück «Winnetou II – Ribanna und Old Firehand». Premiere von «Halbblut» ist am 28. Juni. Bis zum 7. September sind 72 Vorstellungen geplant.