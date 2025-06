Karl-May-Spiele in Bad Segeberg feiern 72. Saison-Premiere

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg starten mit hohem Besuch und Feuerwerk in ihre 72. Saison. Am Freitag wird zunächst Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprechen, bevor dann der Wilde Westen aus der Feder von Karl May wieder lebendig wird. Gespielt wird in diesem Jahr das Stück «Halbblut».

In die Rolle von Winnetou schlüpft erneut der Hamburger Sänger und Schauspieler Alexander Klaws. Er ist zum fünften Mal dabei. An seiner Seite reitet Bastian Semm als Old Shatterhand. Seine Gegenspieler sind in diesem Jahr Francis Fulton-Smith und Sonja Kirchberger, die als fieses Gangsterpärchen unterwegs sind.

Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter einen Besucherrekord: 445.000 Menschen sahen das Stück «Winnetou II – Ribanna und Old Firehand». «Halbblut» wird nun bis zum 7. September aufgeführt, es sind 72 Vorstellungen geplant.