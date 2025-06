Karl-May-Spiele in Bad Segeberg eröffnet

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Die 72. Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ist eröffnet. Um 20.53 gab Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Startschuss in die neue Spielzeit, gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, Ute Thienel und Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen.

«Ich habe mich sehr auf diesen Abend gefreut und habe den ganzen Tag gedacht, wann bin ich endlich in Bad Segeberg bei Winnetou am Kalkberg?», sagte Günther und erntete dafür großen Applaus der 7500 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern. Das Freilichttheater war ausverkauft. Er dankte Geschäftsführerin Thienel und ihrem Team und allen, die im Hintergrund mitarbeiten. «Die Begeisterung für die Karl-May-Spiele ist jedes Jahr weiter gestiegen», sagte Günther.

Flair der amerikanischen Südstaaten in Bad Segeberg

«Bei dieser Premiere heute Abend überschreiten wir die Marke von 14 Millionen Besuchern, die seit der Gründung zu den Karl-May-Spielen gekommen sind», sagte Thienel. Mit der neuen Inszenierung «Halbblut» hole man das Flair der amerikanischen Südstaaten nach Bad Segeberg, das Flair von «Vom Winde verweht» und «Fackeln im Sturm». Windig war es dann auch am Premierenabend, dunkle Wolken zogen über den Kalkberg, aber zur Eröffnung blieb es trocken.

Die Rolle von Winnetou spielt um fünften Mal der Hamburger Sänger und Schauspieler Alexander Klaws. An seiner Seite reitet Bastian Semm als Old Shatterhand. Seine Gegenspieler sind in diesem Jahr Francis Fulton-Smith und Sonja Kirchberger, die als fieses Gangsterpärchen unterwegs sind.

2024 zählten die Karl-May-Spiele 445.000 Menschen Besucherinnen und Besucher beim Stück «Winnetou II – Ribanna und Old Firehand». Das war ein neuer Rekord. «Halbblut» wird bis zum 7. September insgesamt 72 Mal aufgeführt.