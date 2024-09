Karl-May-Spiele begrüßen 400.000. Besucherin

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Die diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Sonntagabend die 400.000. Besucherin begrüßt. «Das Überschreiten dieser Besuchermarke ist uns in der 71-jährigen Geschichte der Karl-May-Spiele erst zum vierten Mal gelungen», sagte die Geschäftsführerin Ute Thienel. «Es ist das vierte Mal in Folge – und sogar vier Vorstellungen früher als im Vorjahr.» Statt in der 69. Aufführung sei es diesmal bereits in der 65. Vorstellung so weit gewesen.

Die Frau aus Hürüp (Landkreis Schleswig-Flensburg) erhielt den Angaben zufolge als 400.000. Besucherin von den Veranstaltern 4.000 Euro. Die diesjährige 71. Saison der Karl-May-Spiele läuft noch bis zum 8. September. Die Winnetou-Hauptrolle spielt zum vierten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws.