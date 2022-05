Karl-Josef Laumann bleibt CDA-Bundesvorsitzender

Hildesheim (dpa) –

Der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, ist am Samstag im Amt bestätigt worden. Auf der CDA-Bundestagung in Hildesheim erhielt er 85,2 Prozent der Stimmen, wie ein CDA-Sprecher mitteilte. Einen Gegenkandidaten gab es demnach nicht. «Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen der Delegierten in meine Arbeit», sagte Laumann nach der Wahl. «Die CDA ist das soziale Gewissen der CDU. Als Sozialflügel der CDU geben wir der Arbeitnehmerschaft eine starke Stimme.» Diese Tradition werde er in den kommenden Jahren mit Leidenschaft fortsetzen.

Laumann zufolge setzt sich die CDA für eine breit aufgestellte CDU ein. «Wir wollen eine Partei, die den Querschnitt der Gesellschaft widerspiegelt. Dafür braucht es auch Mandatsträger in den Parlamenten, die unterschiedliche Lebens- und Berufserfahrungen mitbringen», sagte er.