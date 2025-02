Karambolage auf der A7

Schnelsen (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 7 bei Schnelsen ist es zu einem Auffahrunfall mit sechs Autos gekommen. Sechs Personen sind dabei leicht verletzt worden und die Autobahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden, wie die Polizei Elmshorn mitteilte.

Als ein Schwerlasttransporter am Dienstagabend die Spur wechselte, hatten die hinter ihm fahrenden Autos stark abbremsen müssen, was zum Zusammenstoß geführt habe. Sechs Fahrzeuge fuhren ineinander. Die A7 war nach Angaben der Polizei wegen der Aufräumarbeiten in Richtung Norden etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.