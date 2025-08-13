Karabec nicht zurück zum HSV – Wechsel nach Frankreich

Nicht erneut zum HSV: Der Tscheche Adam Karabec wechselt auf Leihbasis nach Frankreich. Frank Molter/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann in der kommenden Spielzeit nicht erneut auf die Dienste des in der Aufstiegssaison ausgeliehenen tschechischen U21-Nationalspielers Adam Karabec zählen. Olympique Lyon verpflichtete den 22-Jährigen auf Leihbasis bis zum Saisonende mit einer Kaufoption, teilte der französische Erstligist am Dienstagabend mit.

Zuletzt verhinderte Lyon juristisch den Zwangsabstieg und tritt demnächst mit Karabec in der Europa League an.

In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler vom tschechischen Hauptstadtclub Sparta Prag an die Hanseaten ausgeliehen. Dabei überzeugte Karabec: Trainer Merlin Polzin setzte den jungen Spieler in 31 Partien ein. Dabei gelangen Karabec drei Treffer und sieben Vorlagen.

Einige HSV-Fans hofften zuletzt, dass sich der gebürtige Prager erneut für den HSV entscheidet. Nach dem Bundesliga-Aufstieg hätten ihn die Hamburger laut übereinstimmenden Medienberichten für etwa vier Millionen Euro fest verpflichten können, doch diese Ablösesumme war ihnen offenbar zu hoch.