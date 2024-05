Kapitän rammt mit Schiff Schleusenmauer in Brunsbüttel

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Beim Einfahren in die Schleusenanlage in Brunsbüttel hat ein Containerschiff die Mauer der großen Nordschleuse gerammt. Das rund 200 Meter lange Schiff fuhr am Mittwochabend mit Unterstützung zweier Schlepper in die Schleusenkammer ein, wo es an der Seitenmauer festmachen sollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch einen Fahrfehler des Kapitäns und des starken Ostwindes kollidierte das Schiff mit dem Mauerwerk der Schleuse.

Am Schiff entstand eine etwa zwei Meter lange Schramme und Einbeulung an der Außenhaut. Zudem wurde das Mauerwerk der Schleusenanlage beschädigt. Der Schaden an der Schleuse liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 15.000 Euro.

Das Schiff konnte nach der Unfallermittlung seine Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal fortsetzen. Auch die Schleusenanlage in Brunsbüttel war am Donnerstag ohne Einschränkungen in Betrieb, wie die Online-Schleusenverfügbarkeit des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal anzeigte.