Kanzleramtsminister Schmidt kandidiert in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt, tritt bei der Bundestagswahl als Kandidat der SPD im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel an. Das teilte der 54-Jährige, der aktuell kein Bundestagsmandat hat, auf X mit. Mehrere Medien berichteten. Demnach erhielt er bei einer Wahlkreisversammlung am Freitagabend gut 94 Prozent der Stimmen. Schmidt folgt mit der Kandidatur in Eimsbüttel auf den SPD-Außenpolitiker Niels Annen, der nicht wieder antrat. Nach dem vorzeitigen Ende der Ampelkoalition soll die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 stattfinden.