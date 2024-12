Kanzleramtschef Schmidt Spitzenkandidat der Hamburger SPD

Hamburg (dpa) –

Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt führt die Hamburger SPD als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Eine Landesvertreterversammlung wählte den 54-jährigen langjährigen Wegbegleiter von Bundeskanzler Olaf Scholz auf Platz eins der Landesliste. Für Schmidt stimmten 243 Vertreter, 37 stimmten gegen ihn und 10 enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von 83,5 Prozent. Gegenkandidaten gab es keine.

Auf Platz zwei der Liste wurde Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz mit 79,8 Prozent der Stimmen gewählt. Die 57-Jährige war bei den letzten drei Bundestagswahlen jeweils Spitzenkandidatin der Hamburger SPD und sitzt seit 2009 im Bundestag.

Schmidt bittet um Vertrauensvorschuss

In seiner Bewerbungsrede bat Schmidt seine Hamburger Genossen um einen «Vertrauensvorschuss» und betonte seine Verbundenheit mit der Hansestadt. «Ich will dafür sorgen, dass Hamburg im Bund einflussreich bleibt», versprach er. Seit Jahrzehnten in der Politik und eng an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Schmidt sich bisher noch nie um ein Mandat beworben.

Hamburgs SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard sagte, man habe sich für Schmidt auf Platz eins entschieden, um eine weitere starke Hamburger Stimme im Bundestag zu haben. Dabei setze die SPD jedoch weniger auf die Landesliste. «Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unsere Wahlkreise gewinnen werden», sagte sie. Schmidt tritt in Eimsbüttel auch als Direktkandidat an.