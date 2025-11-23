Kanufahrer entdecken Leiche in der Hamburger Alster

Hamburg (dpa/lno) –

Kanufahrer haben einen grausigen Fund in der Alster in Hamburg-Hummelsbüttel gemacht. Bei ihrem Bootsausflug entdeckten sie einen Leichnam im Wasser und riefen den Notruf, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Polizisten und Rettungskräfte wurden alarmiert, Taucher der Feuerwehr fingen mit der Bergung an, die gegen 16.00 Uhr beendet war.

An Land gab es dann die traurige Gewissheit: Bei dem Fund handelte es sich tatsächlich um eine männliche Leiche. Ob der Mann durch einen Unfall oder auf andere Art ums Leben kam, ist noch unklar. Der Tote wird nun ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, um seine Identität und die Todesursache festzustellen.