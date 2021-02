Kanu-Paddel löst sich vom Dach und trifft Auto

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wietzendorf (dpa/lni) – Das Paddel eines Kanus hat sich vom Dach eines Autos im Heidekreis gelöst und einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, transportierte ein Auto ein rotes Kanu auf der Bundesstraße 3 im Heidekreis, als sich eines der Paddel vom Dach des Autos löste und den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens traf. Der Unfallverursacher fuhr ohne zu stoppen weiter. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall am frühen Freitagabend unverletzt, am Außenspiegel entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-529984/2

Pressemeldung der Polizei