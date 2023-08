Kane will gegen Werder «direkt Tore schießen»

München (dpa) –

Bayern Münchens neuer Topstürmer Harry Kane will im Bundesliga-Auftaktspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Werder Bremen das tun, wofür er geholt wurde. «Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen», sagte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft in einem Sky-Interview. «Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen.»

Bei seinem ersten Einsatz am vergangenen Samstag im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig (0:3) war Kane ohne Treffer geblieben. «Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt», sagte der 30-Jährige, den die Bayern erst vor wenigen Tagen für die Rekordsumme von über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet hatten.

Er fühle sich «bereit», sagte der Stürmer, er habe zuletzt viele Trainingseinheiten und Spiele absolviert. «Zwar nicht hier mit den Jungs bei Bayern, aber ich habe eine komplette Vorbereitung absolviert.» Trainer Thomas Tuchel hatte nach der Supercup-Niederlage angekündigt, dass Kane am Freitag spielen werde.