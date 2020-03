Kanalreinigungsfahrzeug prallt gegen Baum

Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Mölln (dpa/lno) – Ein mit Fäkalien beladenes Kanalreinigungsfahrzeug ist am Dienstag auf der Bundesstraße 207 bei Mölln von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 58 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein 20 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Ein Teil der Fäkalien lief aus, der Rest wurde in ein zweites Fahrzeug abgepumpt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen hinzugezogen.

