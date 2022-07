Kanadier wechselt von den Löwen zu den EWE Baskets Oldenburg

Braunschweig/Oldenburg (dpa/lni) –

Die EWE Baskets Oldenburg haben den kanadischen Center Owen Klassen von Liga-Konkurrent Basketball Löwen Braunschweig verpflichtet. Das gaben beide Clubs am Dienstag bekannt. In der Liga spielte der 30-Jährige bereits für die MHP Riesen Ludwigsburg, s.Oliver Würzburg und Phoenix Hagen. Zu seinen Stärken zählen seine Physis und Rebounds. Insgesamt absolvierte er 126 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse, kam in der vergangenen Saison auf 10,8 Punkte und 6,3 Rebounds im Schnitt. Klassen blickt auch auf Erfahrungen in Griechenland, Belgien, Mazedonien, Montenegro und Frankreich zurück.