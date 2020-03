Kampf gegen Coronavirus: Testzentren starten später

Hannover (dpa/lni) – Die Einrichtung regionaler Testzentren im Kampf gegen das neuartige Coronavirus dürfte sich in Niedersachsen verzögern. Eigentlich sollten die Diagnosezentren bis Ende der Woche ihre Arbeit aufnehmen. Dies sei aber vermutlich nicht möglich, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Dienstag.

Größtes Problem sei fehlende Schutzkleidung, die am Markt ausverkauft sei – Ärzte in Testzentren müssten aber unbedingt Schutzkleidung haben. Andernfalls drohten Ärzte auszufallen und in Quarantäne geschickt zu werden. Das Land Niedersachsen prüfe in Abstimmung mit der Bundesregierung, ob es Reserven etwa bei Bundeswehr oder Technischem Hilfswerk gebe.

Nach Angaben des Sprechers ist es aber möglich, dass es in einzelnen Regionen schneller geht, die Testzentren einzurichten. Die 11 KVN-Bezirksstellen im Land sollten Kontakt mit den insgesamt 45 Gesundheitsämtern aufnehmen. Ziel sei, gemeinsam geeignete Räumlichkeiten zu suchen. Dies könnten Gesundheitsämter oder KVN-Bereitschaftsdienstpraxen in Krankenhäusern sein, auch könnten Räume angemietet werden. Im zweiten Schritt sollten niedergelassene Ärzte oder Ruheständler gefunden werden, die auf freiwilliger Basis für die Tests zuständig sein sollen. Die Testzentren sollen nur für begründete Fälle sein.

Am Wochenende war die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen bekanntgeworden. Ein 68 Jahre alter Mann aus Eltze in der Gemeinde Uetze (Region Hannover) hatte sich offensichtlich während einer Busreise nach Südtirol angesteckt. Auch in Bremen gibt es einen ersten bestätigten Fall.

Der Ursprung des neuen Coronavirus liegt in China. Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten zeigen leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen – oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten nach Angaben des Robert Koch-Instituts schwer, sie bekamen demnach etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten.

