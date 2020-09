Kammer will Bonuszahlungen für alle Krankenhaus-Pflegekräfte

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Gang einer Station. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Neumünster (dpa/lno) – Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein hat die am Donnerstag beschlossenen Bonuszahlungen an Pflegekräfte in Krankenhäusern kritisiert. Der Vorstoß bestrafe «diejenigen, die mit hohem persönlichem Einsatz dafür gesorgt haben, dass sich niemand im Krankenhaus infiziert», sagte Kammer-Vizepräsident Frank Vilsmeier am Donnerstag. Stattdessen müsste der Bonus allen Pflegenden in Krankenhäusern gezahlt werden.

Am Donnerstag hatten der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft mitgeteilt, dass nun auch Pflegekräfte in Krankenhäusern einen Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen sollen – wie schon Beschäftigte in der Altenpflege. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um einmalige Prämien für bis zu 100 000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Pläne und will sie umsetzen. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte sie dagegen als «Minimallösung». Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler warnte, die Lösung werde viele Beschäftigte unzufrieden machen. So solle nur ein kleiner Teil der 440 000 Pflegekräfte in Krankenhäusern vom Bonus profitieren – und das auch nur in bestimmten Kliniken.

Wer genau eine einmalige Prämie erhält und in welcher Höhe, sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen festlegen – je nachdem, wie stark Pflegekräfte in der Behandlung Corona-Kranker am Bett eingesetzt waren. In begründeten Ausnahmen sollen auch andere Beschäftigte etwa in Notaufnahmen einen Bonus bekommen können.