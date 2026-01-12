Kaltes Wochenende im Nordwesten – bis zu Minus 18,9 Grad

12. Januar 2026 11:40
Das Winterwetter brachte vielerorts im Nordwesten klirrende Kälte. Moritz Frankenberg/dpa
Wittingen (dpa/lni) –

Für das winterliche Wochenende mit Sturmtief «Elli» hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Tiefstwerte von nahezu Minus 20 Grad im Nordwesten verzeichnet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien in Wittingen-Vorhop Minus 18,9 Grad gemessen worden, sagte eine DWD-Sprecherin. Ihr zufolge lag der Wert aus dem Landkreis Gifhorn damit unter den Werten aus dem Harz. Dort verzeichneten die Meteorologen am Wochenende Minus 13,2 Grad in Braunlage. In Bremen sanken die Temperaturen laut DWD auf Minus 13,5 Grad.

