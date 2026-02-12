Kalte Luft aus dem Norden bringt Schnee und Glätte

Bis Freitagmorgen soll es laut dem Deutschen Wetterdienst Schnee und Glätte in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg geben. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Kiel/ Hamburg (dpa/lno) –

Im Norden Schleswig-Holsteins fällt am Morgen wieder Schnee und die Polizei berichtet von vereinzelten Glätte-Unfällen. Der Schneefall soll sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auf das ganze Bundesland und Hamburg ausweiten. Das Wetter werde vorerst von einem Tiefdruckgebiet bestimmt.

Allgemein bleibe das Wetter im Norden durchwachsen, teilte ein Meteorologe des DWD mit. Das bedeute, dass es zunächst viele Wolken, keine Sonne und gebietsweise Regen gebe. Im Tagesverlauf sollen in Hamburg lediglich Höchsttemperaturen von 3 Grad Celsius erreicht werden. Der Meteorologe erklärte, dass über Nacht kalte Luft in Richtung Süden ziehe und Schnee mit sich bringe.

Frost und Glätte am Freitagmorgen

«Es muss im Auge behalten werden, ob es den Berufsverkehr am Freitag beeinflussen kann», sagte der Meteorologe. Für Hamburg und Schleswig-Holstein werde bereits Glätte vorhergesagt. Zum Wochenende bleibe es weiterhin winterlich, auch wenn es im Laufe des Freitags aufhöre zu schneien. Gebietsweise soll es auch ein paar Sonnenstrahlen geben.