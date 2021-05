Kalb im Kreis Pinneberg aus Gülletank gerettet

Tangstedt (dpa/lno) – Die Feuerwehr hat in Tangstedt (Kreis Pinneberg) ein junges Kalb aus einem Gülletank gerettet. Das Jungtier eines landwirtschaftlichen Betriebs war am Mittwoch in den leicht zugänglichen Tank gefallen, wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften an und zog das rund 250 Kilogramm schwere Tier mit Schläuchen und vereinten Kräften aus dem Tank. Das leichte Gewicht der jungen Kuh habe die Rettung erleichtert, sagte ein Sprecher. Eine ausgewachsene Kuh wiege mehr als 700 Kilogramm. Ein Tierarzt kümmerte sich anschließend um das junge Kalb.

