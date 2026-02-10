Kakao in Flammen: Feuerwehr löscht Silobrand

Hamburg (dpa/lno) –

In einem leeren Kakaosilo im Hamburger Stadtteil Veddel ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. In der Anlage hatte sich laut Feuerwehr zurückgebliebener Kakao aus noch ungeklärten Gründen entzündet, woraufhin die Flammen sich über die Rohrleitung ausbreiteten. 50 Einsatzkräfte rückten aus und versuchten zunächst, den Brand mit Kohlenstoffdioxid zu ersticken. Letztlich mussten sie ihn dann aber doch mit Wasser löschen. Verletzt wurde niemand. Informationen zur Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.