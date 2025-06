Kajakfahrer aus der Schlei gerettet

Schleswig (dpa/lno) –

Seenotretter haben auf der Schlei (Landkreis Schleswig-Flensburg) einen Kajakfahrer aus Lebensgefahr gerettet. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, war der Mann am Donnerstagnachmittag aus seinem Kajak gestürzt und konnte bei 16 Grad Wassertemperatur nicht mehr eigenständig an Bord kommen.

Seine Ehefrau, die mit einem eigenen Kajak unterwegs war, hielt ihn über Wasser, während eine aufmerksame Beobachterin in Haddeby (Landkreis Schleswig-Flensburg) den Notruf absetzte.

Wenig später traf ein Seenotrettungsboot der DGzRS-Station Schleswig ein. Die Seenotretter zogen den schon stark unterkühlten Mann an Bord und begannen sofort mit der medizinischen Erstversorgung. Anschließend wurde der Kajakfahrer an Land an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schleswig und Fahrdorf waren vor Ort.