Kai Pflaume sammelt Selfie-Likes mit Kim Kardashian

Hamburg (dpa/lno) –

Kai Pflaume (56) hat mit seinem Selfie mit Kim Kardashian (43) innerhalb von nur wenigen Stunden rund 22.000 Likes auf Instagram erhalten. Das Foto mit dem US-Superstar auf der Bühne der Digital- und Marketingmesse OMR ist damit schon nach nicht einmal 24 Stunden eines der am meisten gelikten Fotos auf dem Account des Moderators («Wer weiß denn sowas?»). Der 56-Jährige hat auf Instagram rund 814.000 Followerinnen und Follower.

Am Dienstag hatte er Kardashian am Ende ihres Interviews gefragt, ob er ein Selfie mit ihr machen dürfe. Sie bejahte gut gelaunt und übernahm auch direkt das Telefon für mehrere Selfies. Mal mit Peace-Zeichen und Kuss-Mund, mal mit Publikum im Hintergrund. Unmittelbar danach sagte Pflaume mit einem Lachen: «Ich überlege, ob ich jetzt in dem Moment meine Karriere beende. Das wäre ein guter Moment.»