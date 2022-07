«Kaffee statt Knöllchen»: Prävention für Motorradfahrer

Rinteln (dpa/lni) –

Mit «Kaffee statt Knöllchen» sollen Motorradfahrer in Rinteln (Landkreis Schaumburg) informiert und Unfälle verhindert werden. Die Polizei Nienburg und Rinteln organisierten die Aktion, um nicht immer nur Tempo zu messen, sondern bei einem Kaffee aufzuklären, teilte die Polizei mit. Wegen der bergigen Landschaft und der schönen Strecken seien in der Gegend viele Motorradfahrer unterwegs. Dies gehe mit vielen, teilweise auch schweren, Verkehrsunfällen einher. Bei «Kaffee statt Knöllchen» können sich Motorradfahrer informieren, wie sie sicherer fahren. Die Aktion läuft am Sonntag in Rinteln bei der B83 Deckbergen.