Kämpfer will 2024 über weitere Kandidatur entscheiden

Kiel (dpa/lno) –

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will sich 2024 überlegen, ob er für eine weitere Amtszeit antritt. «Ausschließen kann ich, 2026 eine weitere Amtszeit zu beginnen und dann 2027 bei der Landtagswahl anzutreten», sagte er den «Kieler Nachrichten» (Samstag) auf die Frage nach landespolitischen Ambitionen. «In die Landespolitik zu gehen, ist sicher eine Option. Vor allem bin ich aber mit Leib und Seele Kieler Oberbürgermeister.»

Wichtig für die Entscheidung sei, ob er die Frische habe, weitere sechs Jahre Oberbürgermeister zu sein. «Das ist ein Amt, das an einem zehrt. Gleichzeitig habe ich tolle Gestaltungsmöglichkeiten, die oft konkreter sind als in der Landespolitik.» In den vergangenen knapp zehn Jahren sei vieles geschafft und angeschoben worden. «Zum Beispiel die Stadtbahn in trockene Tücher zu bringen, wäre sehr reizvoll.»

Zu den landespolitischen Aussichten der SPD sagte Kämpfer, es sei mit nur noch zwölf Mitgliedern in der Landtagsfraktion gegen den beliebten Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) nicht so einfach. «Es gibt aber Perspektiven.» Bei der Landtagswahl habe die SPD 16 Prozent erreicht und die CDU 43 Prozent. Bei der Kommunalwahl seien es landesweit 19 zu 34 Prozent gewesen. «Geht es in diese Richtung weiter, ist für die SPD 2027 durchaus etwas drin.» Einer Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW fehlten weniger als zehn Prozentpunkte für eine Mehrheit. «Die können wir in den dreieinhalb Jahren bis zur Wahl wettmachen», sagte Kämpfer.