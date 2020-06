Kämpfer schließt Diesel-Fahrverbot in naher Zukunft aus

Schleswig (dpa/lno) – Trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeitnahe Fahrverbote für ältere Diese-Pkw am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring ausgeschlossen. «Weder ein Gericht noch sonst jemand» könne in naher Zukunft in Kiel Fahrverbote verfügen, sagte Kämpfer am Donnerstag. Seinen Optimismus begründete er damit, dass die Schleswiger Richter eine Revision gegen ihre Entscheidung zugelassen haben.

«Der «worst case» wäre die Anordnung eines sofortigen Fahrverbots gewesen und die Revision wird nicht zugelassen», sagte Kämpfer. Ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht werde dauern. «Wir haben einen Luftreinhalteplan, der gilt und der genau das Gegenteil vorsieht.» Im Oktober sollen dem Plan zufolge statt Fahrverbote zu erlassen zunächst Luftfilteranlagen aufgestellt werden. «Der Auftrag ist vergeben.» Denkbar sei, dass der Luftreinhalteplan vom Ministerium fortgeschrieben werde.

Zudem habe das Gericht die Luftfilteranlagen für grundsätzlich in Ordnung befunden, sagte Kämpfer. Spätestens im März würden die bis dahin vorliegenden Messwerte der Anlagen Gewissheit über deren Wirksamkeit geben. «Wenn das Ding halt nicht funktioniert, dann kommt ein Fahrverbot», sagte Kämpfer.

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hatte am späten Mittwochabend entschieden, dass Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge für die Verbesserung der Atemluft in Kiel wirksamer sind als der Einsatz von Luftfilteranlagen. Der Luftreinhalteplan der Stadt Kiel muss daher nach einem Urteil des 5. Senats nachgebessert werden. Das Gericht gab der Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Landesumweltministerium statt.

Infos der Stadt Kiel zum Luftreinhalteplan