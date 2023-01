Kälte und Sturmböen in Niedersachsen und Bremen erwartet

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich am Dienstag auf einen stürmischen Tag einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Sturmtief von der Deutschen Bucht nach Norden und bringt kalte Meeresluft und stürmisches Wetter mit sich. An der Nordsee wehen am Dienstag Sturmböen der Stärke acht bis neun, vereinzelt sogar schwere Sturmböen der Stärke zehn. Auch im Inland wehen Böen der Stärke sieben bis acht.

Der Tag beginnt den Angaben zufolge regnerisch, teils auch mit Schneeregen, und geht dann in einen Wechsel aus Wolken und Regen-, Schnee- oder Graupelschauer über. Die Temperaturen liegen dabei zwischen drei und sechs Grad, in den Hochlagen des Harzes bei null Grad. Im Bergland schneit es. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Wind an den Küsten nach und es regnet zu Beginn noch vereinzelt und wird ansonsten bewölkt oder vereinzelt klar. Dabei sinken die Temperaturen auf minus zwei bis minus sechs Grad und es kommt zu Frost und wird vereinzelt auch glatt.