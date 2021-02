Kälte und Corona setzen Lastwagenfahrern zu

Eine Vielzahl von Lastwagen steht auf einem Standstreifen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Garbsen (dpa/lni) – Lastwagenfahrer sind auf verschneiten und winterglatten Straßen in den vergangenen Tagen ausgebremst worden – während sie mit Standheizung und Proviant ganz gut fürs Warten in der Kälte gerüstet sind, bringt Corona eigene Schwierigkeiten. Auf dem Rastplatz Garbsen Nord bei Hannover haben die Fahrer bei zweistelligen Minusgraden derzeit keinen Zufluchtsort außer ihrer Kabine. «Das Beisammensitzen gibt es nicht mehr. Man kann nicht mehr sagen, man setzt sich mal eine Stunde in die Raststätte zum Kaffee oder Feierabendbier», sagte Fahrer Udo Haupt am Dienstagabend.

Es laufe einiges besser seit dem ersten Lockdown vor rund einem Jahr, erklärte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt. Die Restaurants böten etwa ein festes Speisenangebot zum Mitnehmen. Die Quarantäne- und Einreiseregeln machten den Fahrern hingegen Probleme. «Du bist länger als 72 Stunden im Ausland gewesen, so steht es in der Einreiseverordnung, dann musst du dich aus einem Hochrisikogebiet kommend testen lassen, bevor du ins Land reinkommst.»

Das betreffe Fahrer, die Obst aus Spanien brächten. «Aber Deutschland hat mit keinem europäischen Land Testzentren eingerichtet und auch keine Teststrategie vereinbart.»

