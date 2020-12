Käfer-Fans bringen Licht nach Celle

Celle (dpa/lni) – Fans des Kultoldtimers VW Käfer wollen am heutigen Nachmittag (17.00 Uhr) mit ihren Autos die Stimmung in Celle etwas aufhellen. Bis zu fünf mit Lichterketten geschmückte Käfer sollen durch die Kreisstadt fahren. Organisiert wird die Ausfahrt vom VW Käfer Club Celle, die damit etwas Abwechslung in die Stadt bringen wollen. Denn wegen der Corona-Pandemie fallen sowohl der Weihnachtsmarkt als auch die Lichterparade in Celle in diesem Jahr aus. Die Fahrt soll ungefähr eine Stunde dauern.