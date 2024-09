Kabinettssitzung von Schleswig-Holstein und NRW

Kiel (dpa) –

Die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen treffen sich am Dienstag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Kiel. Nach Angaben der Staatskanzlei in Kiel wollen die Kabinette unter anderem über bessere Bildungschancen für junge Menschen, die Energiewende und schnellere Genehmigungsverfahren sprechen. Thema der Beratungen wird auch eine industrielle Grundlage für Verteidigung und Sicherheit sein.

Zu Beginn der gemeinsamen Kabinettssitzung hören Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (beide CDU) sowie die Ministerinnen und Minister zunächst einen Impulsvortrag von Moritz Schularick, dem Präsidenten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Die Kabinettssitzung findet im Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft statt.

Nachmittags ist auch ein Besuch des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel geplant. Dorthin fahren die Regierungsteams mit zwei Barkassen der Bundeswehr über die Förde.