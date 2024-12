Kabinett reagiert mit Nachschiebeliste auf Northvolt-Krise

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landesregierung will per Nachschiebeliste auf die Krise beim schwedischen Batteriehersteller Northvolt reagieren. Insgesamt plant Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) den Haushaltsentwurf 2025 mit etwa 646 Millionen Euro mehr nachzujustieren. Davon entfielen 300 Millionen auf die Ausfallbürgschaft für Northvolt, die das Land übernommen hat. Die Staatshilfen sind für den Bau der Batteriefabrik in Heide.

«Klar ist, dass die Auszahlung der Gewährleistungsmittel zunächst den Schuldenstand des Landes erhöht und höhere Zinsausgaben nach sich ziehen wird», sagte Schneider bei der Landespressekonferenz in Kiel. Die landesrechtlichen Vorgaben der Schuldenbremse würden gewährleistet – die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen könnten erst nach Ende des Restrukturierungsverfahrens von Northvolt ermittelt werden.

Die Nettoneuverschuldung steigt den Angaben nach um rund 608 Millionen auf etwa 906 Millionen Euro. Der Abstand zur Verfassungsgrenze betrage rund 8,8 Millionen Euro.

Ausgang des Restrukturierungsverfahrens ungewiss

Das Unternehmen Northvolt, das eine Fabrik bei Heide errichtet, hat ein Sanierungsverfahren nach US-Insolvenzrecht beantragt. Damit stehen auch rund 600 Millionen Euro auf dem Spiel, die Northvolt von der staatlichen Förderbank KfW erhalten hat und wofür Bund und Land je zur Hälfte bürgen.

Es besteht allerdings auch die Chance, dass Northvolt die 600 Millionen Euro plus Nebenkosten zurückzahlt. Voraussetzung wäre aber ein erfolgreiches Sanierungsverfahren.