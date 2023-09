Kabelbrände in Hannover: Drei Stadtbahnlinien fallen aus

Hannover (dpa/lni) –

Aufgrund mehrerer Kabelbrände sind am Mittwoch in Hannover drei Stadtbahnen auf einem großen Teil ihrer Strecke nicht gefahren. Aus Sicherheitsgründen sei der Strom auf den Linien 1, 2 und 8 abgestellt worden, sagte ein Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra am Vormittag. Zwischen der Dragonerstraße im Stadtteil Vahrenwald und Sarstedt südlich von Hannover fahre keine einzige Bahn mehr. Zunächst hatten darüber die «Neue Presse» und «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

«Es gibt Hinweise, dass ein technischer Defekt der Auslöser sein könnte», sagte der Sprecher. Das werde von Experten vor Ort überprüft. «Wichtig ist: Für Fahrgäste bestand und besteht keine Gefahr.» Die Feuerwehr Hannover hatte am Morgen mitgeteilt, dass es einen Brand in einer U-Bahnstation in der Südstadt von Hannover gebe.