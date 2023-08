Justus Hollatz voller Vorfreude auf die Basketball-WM

Hamburg (dpa/lno) –

Justus Hollatz freut sich auf die Weltmeisterschaft mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Er sei «stolz und glücklich», den Sprung in die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert geschafft zu haben, sagte der gebürtige Hamburger am Freitag in seiner Heimatstadt. Dass er am Wochenende beim Supercup zum Einsatz kommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Der 22-Jährige laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich beim Testspiel gegen Schweden (87:68) vor wenigen Tagen zugezogen hatte.

Aber auch ohne Einsätze beim Supercup am Samstag (18.30 Uhr/MagentaSport) gegen China sowie am Sonntag gegen den Sieger der Partie Kanada gegen Neuseeland halten Coach Herbert und der deutsche Superstar Dennis Schröder große Stücke auf Hollatz. «Justus hatte ein sehr gutes Camp in Bonn. Er hat sich im letzten Jahr sehr verbessert», sagte der Bundestrainer über den ehemaligen Spieler der Veolia Towers Hamburg, der jetzt für Cedevita Olimpija in Slowenien spielt.

NBA-Profi Schröder von den Tortonto Raptors gab zu, dass Hollatz ihn im Training schon einmal «nass gemacht» habe. Der gebürtige Hamburger arbeite «jeden Tag sehr hart. Wir dürfen ihn nicht zurückhalten», sagte Schröder.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist der Supercup in Hamburg der letzte Härtetest vor der Weltmeisterschaft, die vom 25. August an in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird. Das Team von Gordon Herbert trifft in der Vorrunde im japanischen Okinawa auf den Co-Gastgeber, das Team aus Finnland sowie den WM-Mitfavoriten Australien.