Justus Hollatz erster deutscher Nationalspieler der Towers

Hamburg (dpa/lno) – Justus Hollatz, der Point Guard des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, ist von Bundestrainer Henrik Rödl in den endgültigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für zwei EM-Qualifikationsspiele berufen worden. Deutschland tritt in Podgorica (Montenegro) zuerst am 20. Februar gegen Großbritannien an. Zwei Tage später folgt das Duell mit Gastgeber Montenegro. Der 19 Jahre alte Hollatz ist der erste Profi, der als Spieler der Hamburg Towers für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde.

Ismet Akpinar (Bahcesehir Basketbol Istanbul), der ebenfalls bei den Qualifikationsspielen im Kader der DBB-Auswahl steht, stammt zwar ebenfalls aus dem Nachwuchs der Towers, hatte Hamburg bei seinem Länderspieldebüt allerdings bereits verlassen. Selbiges trifft auf Louis Olinde (ALBA Berlin) zu, der im Februar 2020 in der deutschen Nationalmannschaft debütierte, diesmal jedoch nicht im Kader steht.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-402277/2

Justus Hollatz Profil auf der Towers-Webseite