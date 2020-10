Justizministerin legt Statistik zu Strafprozessen vor

Barbara Havliza (CDU) spricht während eines Interviews. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Justizministerin Barbara Havliza (CDU) legt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Hannover neue Zahlen zur Strafverfolgung in Niedersachsen vor. Zuletzt hatte es in dem Land wie auf Bundesebene einen leichten Rückgang der Verurteilungen gegeben. Aus der Statistik für das Jahr 2019 soll nun unter anderem hervorgehen, ob dieser Trend anhält, wie viele Täter ins Gefängnis mussten und wie viele Freisprüche es gab. Von der Kriminalstatistik der Polizei unterscheidet sich die Auswertung, indem sie die rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren an Strafgerichten erfasst.