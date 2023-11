Jusos nominieren Nord-Duo als Spitzenkandidatinnen

Braunschweig (dpa) –

Die Jusos haben Delara Burkhardt aus Schleswig-Holstein und Manon Luther aus Niedersachsen als Spitzenkandidatinnen für die Europawahl nominiert. Die beiden Politikerinnen erhielten am Samstag beim Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation die nötige Mehrheit. Das neue Europäische Parlament wird im Juni 2024 gewählt.

Die 31-jährige Burkhardt ist bereits Abgeordnete in Brüssel und will sich weiter für Veränderungen einsetzen. «Es kann nicht sein, die Schleswig-Holsteiner kennen dieses Beispiel, dass jede Fischbrötchen-Bude in Europa mehr Steuern zahlt als Riesenkonzerne es tun», sagte sie. Das sei ungerecht und unsolidarisch.

Manon Luther aus Braunschweig möchte neu ins EU-Parlament einziehen. «Wer echte Haltung gegenüber Antidemokraten will, der muss im nächsten Jahr das antifaschistische Original wählen», sagte die 27-Jährige. Das sei die Sozialdemokratie.

Mit der Nominierung verbinden die Jusos die Forderung an die Europaliste der SPD, den Wiedereinzug Burkhardts und den Einzug Luthers abzusichern.