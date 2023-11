Juso-Chefin Rosenthal kritisiert Lindner und Schuldenbremse

Braunschweig (dpa) –

Juso-Chefin Jessica Rosenthal hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein Festhalten an der Schuldenbremse scharf angegriffen. «Nichts ist wohlstandsgefährdender als eine falsche Ideologie der Schuldenbremse», sagte Rosenthal am Freitag in einer Videobotschaft beim Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation in Braunschweig.

Lindner treffe die schlechteste Entscheidung, die er treffen könne, indem er immer weiter an der Schuldenbremse festhalte. Sie gehöre dringend abgeschafft, sagte die Bundestagsabgeordnete. Sie sei froh, dass sich die SPD in dieser Frage inzwischen klar positioniert habe. Was Deutschland brauche, seien Investitionen. Die Jusos sollten beim Bundesparteitag im Dezember kämpfen, damit dies ins Programm der SPD aufgenommen werde.

Rosenthal ist seit 2021 Chefin der Jusos, wollte in Braunschweig aber nicht erneut für den Vorsitz kandidieren, weil sie ein Kind bekommt. Seit 2021 sitzt sie auch im Bundestag. Den Jusos sei es in ihrer Amtszeit gelungen, für Visionen zu streiten, für Gerechtigkeitsfragen einzustehen und echte Veränderungen zu erwirken, sagte die 31-Jährige.