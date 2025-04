Jupiter Awards: Serie «Maxton Hall» ist Publikumsliebling

Hamburg (dpa) –

Das Fernseh- und Kinopublikum hat gewählt: Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Harriett Herbig-Matten und Damian Hardung (beide «Maxton Hall») sind für die Zuschauer derzeit die besten Schauspielerinnen und Schauspieler. Bereits zum 47. Mal verliehen die Programmzeitschrift «TV Spielfilm» und das Kino- und Streaming-Magazin «Cinema» den Publikumspreis Jupiter Awards – am Donnerstagabend im Altonaer Kaispeicher.

Karoline Herfurth wurde als beste Darstellerin im Kinofilm «Eine Million Minuten» ausgezeichnet, Florian David Fitz als bester Darsteller in der Komödie «Der Vierer». Harriett Herbig-Matten und Damian Hardung erhielten die Auszeichnung in der Kategorie TV & Streaming für ihre Rollen in der Internatsserie «Maxton Hall» und bedankten sich ebenso wie Florian David Fitz per Videobotschaft – wegen aktuell laufender Dreharbeiten.

Die sechsteilige deutsche Fernsehserie «Maxton Hall», die zu einem weltweiten Hit bei Amazon Prime avancierte, gewann auch den Preis als beste Serie. Als bester deutscher Fernsehfilm wurde «60 Minuten» ausgezeichnet, bester deutscher Kinofilm wurde «Chantal im Märchenland».

Schauspieler Axel Milberg, der mehr als 20 Jahre lang den Kommissar Klaus Borowski im Kieler «Tatort» spielte, wurde mit dem «Tatort Legendenpreis» ausgezeichnet. «Wie kein anderer Darsteller hat Axel Milberg den „Tatort“ geprägt. Nach gut 21 Jahren und 44 Folgen geht eine Ära zu Ende. In Erinnerung bleiben viele außergewöhnliche Fälle und ein Kommissar, der auf faszinierende Weise anders war», hieß es.

Rund 100 geladene Gäste aus der Film- und Medienbranche – darunter Sebastian Bezzel, Max von der Groeben und Pheline Roggan – feierten mit den Gewinnern bei einem Dinner. Die Show wurde von Thelma Buabeng moderiert.

Die undotierte Auszeichnung wird in zwölf Kategorien an herausragende Schauspieler, Schauspielerinnen und Filmprojekte vergeben. Die Leserinnen und Leser der Zeitschriften konnten ein Jahr lang ihre Favoriten bei einer Online-Abstimmung wählen.

Dabei durften sie auch über internationale Filme und Schauspieler abstimmen. Die meisten Stimmen bekamen die Filme «Wicked» und «Als du mich sahst» sowie die Serie «The Bear». Als beste Darstellende wurden Timothèe Chalamet in «Dune: Part 2» und Zendaya in «Challengers – Rivalen» gewählt.