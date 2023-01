Junuzovic setzt Trainerausbildung in New York fort

Salzburg (dpa) –

Zlatko Junuzovic, früherer Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, setzt seine Trainerausbildung in New York fort. Der bisherige Co-Trainer des österreichischen Zweitligisten FC Liefering werde bei den Red Bulls aus der Major League Soccer ein mehrmonatiges Fortbildungsprogramm absolvieren, teilte sein bisheriger Club am Montag mit. Der FC Liefering gehört ebenfalls dem Red-Bull-Konzern. Der 35 Jahre alte Junuzovic spielte von 2012 bis 2018 für die Bremer. Seine aktive Karriere hatte der 55-malige österreichische Nationalspieler in der vergangenen Saison bei Red Bull Salzburg beendet.