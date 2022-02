Juniorinnen: Zwei Länderspiele in Flensburg gegen Dänemark

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Flensburg ist in den kommenden Tagen Schauplatz von zwei Fußball-Länderspielen. Die deutsche U17-Juniorinnen-Auswahl tritt dort zweimal gegen Dänemark an. Das teilten DFB und Schleswig-Holsteinischer Fußballverband am Mittwoch mit. Die erste Partie wird am Freitag um 14.00 im Flensburger Stadion an der Arndtstraße angepfiffen, die zweite folgt am nächsten Montag (15.00 Uhr) im Manfred-Werner-Stadion. Die Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Neben Emily Wallrabenstein vom SV Eichede) hat U17-Trainerin Friederike Kromp in Annaleen Böhler (FC Bayern München) und Hannah Günther (Hamburger SV) zwei ehemalige Spielerinnen der SpVgg Eidertal Molfsee in den 26-köpfigen Kader berufen.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-156946/3

Mitteilung DFB