Junger Wolf bei Achim von Zug überfahren

Achim (dpa/lni) –

Ein junger Wolf ist von einem Zug südlich von Bremen überfahren worden. Eine DNA-Untersuchung soll nun klären, aus welchem Rudel das Tier stammt, wie Marcus Henke, Sprecher der Landesjägerschaft Bremen, am Samstag mitteilte. Ein Wolfsberater der Unteren Naturschutzbehörde in Verden hatte das tote Tier in Achim-Uphusen am Donnerstag gemeldet. Demnach handelt es sich um einen jungen Rüden, der ungefähr ein bis zwei Jahre alt ist. Zunächst hatte «buten und binnen» darüber berichtet.

Bahnmitarbeiter hatten den Wolf bereits vor dem Unfall gesehen. Das Tier war an einer Lärmschutzwand entlanggelaufen und dann auf die Gleise, wo es zur Kollision mit dem Zug kam, wie Henke weiter mitteilte. Für die Bergung des Kadavers war die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt worden. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung soll in der kommenden Woche feststehen.