Junger Seehund fühlt sich im Binnenland an der Oste wohl

Seehunde schauen aus dem Wasser. Foto: Axel Heimken/dpa

Bremervörde (dpa/lni) – Ein junger Seehund fühlt sich seit einigen Wochen weit entfernt vom Meer in Bremervörde an der Oste wohl. Das Tier sei Mitte Februar in der Stadt etwa 60 Kilometer von der Elbe entfernt aufgetaucht, sagte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung am Dienstag. Meist ruhe er sich auf den derzeit ungenutzten Bootsstegen des Hafens aus. «Da passiert ihm nichts.» Er sei eine vielfotografierte Attraktion für Spaziergänger.

Vermutlich werde sich der Seehund wieder auf den Weg flussabwärts machen, wenn am 1. April die Motorbootsaison beginnt und es unruhig wird in dem kleinen Hafen. Von Bremervörde (Kreis Rotenburg) bis zur Mündung der Oste in die Elbe bei Neuhaus (Kreis Cuxhaven) gibt es keine Sperrwerke; der Wasserstand fällt und steigt mit Ebbe und Flut.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-658234/2