Junger Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Unfall kam. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 95 ist ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 57 Jahre alter Fahrer von der Allendorfer Straße nach links in die Borgloher Straße abbiegen, als er das entgegenkommende Motorrad mit seinem Wagen erfasste. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben nach Angaben der Polizei bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der Fahrzeuge an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück war zur Unterstützung vor Ort.